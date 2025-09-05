Dof Robotik halka arz sonuçları için bekleyiş başladı. 5 Eylül Cuma günü itibarıyla sona eren talep toplama işlemleri, ilgili aracı kurumlar tarafından gerçekleşti. Halka açıklık oranı yüzde 29,03 olan Dof Robotik, halka arz kapsamında toplamda 45 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Dof Robotik DOFRB kaç lot verdi, ne zaman borsada işlem görecek? İşte detaylar...