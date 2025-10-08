Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatında çalışacak 240 personel alacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden yapılacak. Peki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 personel alımı ne zaman, başvuru şartı ne?