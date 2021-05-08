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Doğa tutkunlarının 'Adam Kayalar' ilgisi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Selge Antik Kenti'ni çevreleyen 'konglomera' kayalardan oluşan bölge merak uyandırıyor. Kayalar, ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak adlandırılıyor

Doğa tutkunlarının 'Adam Kayalar' ilgisi
DHA

Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda, St. Paul Yolu üzerindeki, 'Torosların Peribacaları', 'Avatar Diyarı', 'Antalya'nın Kapadokyası' gibi benzetmeler yapılan 65 milyon yaşındaki 'konglomera' kayalarından oluşan Selge Antik Kenti çevresi, doğa sporları ve yürüyüş gruplarından yoğun ilgi görüyor.

DHA'nın haberine göre Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkati çeken Bozburun Dağı eteklerindeki tüm bölgeyi kapsayan, deniz tabanından yükselen kum ve çakıl alanlarının basınçla toprak ve mil ile birleşmesi sonucu 'güllü mermer' olarak bilinen konglomera kayalardan oluşan bölge, bilim kurgu filmlerindeki bazı sahneleri andırıyor.

AYAKTA DURAN BİR İNSANI ANDIRIYOR

Boyu 10 ile 70 metre arasında, şekil olarak ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam Kayalar' olarak adlandırılan kayalar, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem orman manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Pisidya topluluğunun önemli merkezlerinden biri olan 1250 rakımdaki Selge Antik Kenti ile kestanelik arasındaki servi, ceviz ve kestane ağaçları arasında yükselen görüntüleriyle her mevsim ziyaretçilerin gittiği Adam Kayalar'ın çevresi de doğa harikası manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Doğaseverler Selge Antik Kenti'nde başlayarak ormanın içindeki patikadan yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Ballıbucak Mahallesi'ndeki kayalıklara geliyor. Yol boyunca kısa molalar veren doğaseverler, eşsiz manzara önünde fotoğraf çektiriyor. Yürüyüşçüler, gezi boyunca doğada rastladıkları çöpleri de toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Bölgeye gezi düzenleyen Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yönetim kurulu üyesi Tuncer Koç, “Antalya doğa yürüyüşleri anlamında dünyanın önde gelen bir şehri olabilir. Antalya ve çevresi böyle bir potansiyele sahip. Kulüp olarak yaşadığımız bölgedeki güzellikleri tanıtmak için yürüyüş düzenliyoruz. Spor yapmanın yanı sıra, eşsiz tarihi güzellikleri de görme imkanı sunuyoruz. Hemen hemen her tura katılmaya gayret ediyorum. Adam Kayalar da sık sık gelip gittiğimiz bir bölge. Oldukça heyecan verici bir gezi noktası" dedi.

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