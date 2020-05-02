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Doğada aç kalan tilkiyi elleriyle beslediler

Kars'ta araçla yolculuk yapan baba oğul, yolda karşılaştıkları tilkiyi elleriyle besledi. Mehmet Sena Aras, "Hiç korkmuyor, bir evcil hayvan gibi yanımıza geliyor. Umarım kötü niyetli kişilerle karşılaşmaz" diye konuştu...

aç kalan tilki
DHA

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çayarası köyünde oturan Mehmet Sena Aras, oğlu Cengiz ile birlikte araçla Erzurum'a giderken köy çıkışında karşılaştıkları tilkiyi elleriyle besledi. Baba- oğul, o anları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, oğlu Cengiz'e seslenen Mehmet Sena Aras, "Arabayı tanıdı. Bak nasıl da arabayı gördü, koşa koşa geldi. Ben diyordum bugün yine gelecek ve bak geldi" dedi.

Tilki ile ikinci karşılaşmaları olduğunu söyleyen Mehmet Sena Aras, "Bir gün yine giderken aynı tilki önümüze çıktı. Araçtan indiğimde kaçmadı ve yanıma geldi. Ben de kendisine yiyecek verdim ve dostluğumuz başladı. Yolda bir süre mola verip tilkiyi doyuran baba ve oğul daha sonra araçlarına binerek Erzurum'a doğru yola çıktı. Baba Aras tilkiye, "Haydi eyvallah. Yarın yine görüşürüz. Bay bay" diye seslenip el salladı.

 

 

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