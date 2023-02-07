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Haberler Gündem Tam 30 saat sonra... Anne ile kızı hayata tutundu! Enkazdan hayata... - Son dakika deprem haberleri
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Tam 30 saat sonra... Anne ile kızı hayata tutundu! Enkazdan hayata...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 30 saat sonra anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben yaralı olarak kurtarıldı. Yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor

Tam 30 saat sonra... Anne ile kızı hayata tutundu! Enkazdan hayata... - Son dakika deprem haberleri
AA

Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesindeki 6 katlı Gölgeler Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ORTAM DİNLEMESİYLE ULAŞILDI

AA'da yer alan habere göre ortam dinlemesinin ardından enkazın altında olduğu belirlenen anne Rabia Yılmaz ile kızı Gülben, yaklaşık 30 saat sonra kurtarılarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

BİR KIZI DAHA ÖNCE KURTARILDI

Öte yandan, Yılmaz ailesinden yaklaşık 1 saat önce enkazdan çıkarılan Aysu Yılmaz'ın da Rabia Yılmaz'ın kızı olduğu öğrenildi.

KAYGILI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde bekleyen vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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