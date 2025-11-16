Doğal ağrı kesme mekanizması keşfedildi

Leeds Üniversitesi liderliğinde yürütülen yeni bir çalışma, insan vücudunun kendi içinde ‘opioid’ benzeri ancak bağımlılık riski taşımayan bir ağrı bloke etme sistemi taşıdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre vücut, ‘benzodiazepin’ benzeri doğal peptitler üreterek belirli sinir uçlarındaki ağrı sinyallerini azaltabiliyor. Bu peptitler omurilik gangliyonlarında ortaya çıkıyor ve yalnızca çevresel sinir sisteminde etkili oldukları için uyku hali, bilinç bulanıklığı veya bağımlılık gibi 'opioidlerde' görülen yan etkilere yol açmıyor.

"DAHA İYİSİNE İHTİYAÇ VAR"

Çalışmayı yöneten Leeds Üniversitesi’nden Prof. Nikita Gamper, mevcut ağrı kesicilerin sınırlı olduğunu belirterek, "Opioidler hala en güçlü ağrı kesiciler fakat bağımlılık açısından en risklileri. Daha iyisine ihtiyaç var" dedi.

Leeds Üniversitesi’nde ağrı tedavisi uzmanı Dr. Ganesan Baranidharan ise kronik ağrının sağlık hizmetlerinin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyerek, "Uzun süreli opioid ve sinir ilaçları ciddi yan etkiler yaratabiliyor. Bu araştırma yeni ve güvenli bir tedavi kapısı açabilir" ifadelerini kullandı.