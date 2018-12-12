Bakanlığın, Doğal Çiçek Soğanlarının 2019 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, doğadan toplanarak ihraç edilmesi yasak çiçek soğan türleri şöyle:
"Allium (Yabani soğan), Anemone (Yoğurt çiçeği), Crocus (Çiğdem), Fritillaria türleri, Lilium (Zambak) türleri, Muscari (Müşkürüm), Sternbergia (Kara çiğdem), Tulipa (Lale), Eminium, Biarum, Geranium tuberosum (Deve tabanı), Dracunculus vulgaris (Yılan bıçağı), Nympheaceae (Nilüfer), Orchidaceae (Salep), Arum (Yılan yastığı), Pancratium maritimum (Kum zambağı), Hyacinthus orientalis (Şark sümbülü), Gentiana lutea (Censiyan), Cyclamen (Sıklamen) (C. coum, C. cilicium ve C. hederefolium hariç), Galanthus (Kardelen) (G. elwesii ve G. woronowii hariç), İris (Süsen), Paeonia (Şakayık), diğer yumrulu ve soğanlı türler."
Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının da (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı yapılamayacak.
Tüm doğal çiçek soğanı türlerinin yaprak, tohum, çiçek, yumru ve benzeri aksamlarının ihraç edilebilmesi için bakanlıktan ihraç müsaadesi alınacak.
Tebliğ kapsamındaki türlerin soğanları ve yeşil aksamı, karayolu açılan, yeni baraj gölü tesis edilecek olan, maden işletme sahaları, yeni iskana açılan alanlar ve benzeri ile tapulu arazilerden sökülüp veya biçilebilecek. Bunun için sahanın bu türlü bir alan olduğununun ilgili devlet kuruluşlarınca kanıtlanması gerekecek. İl müdürlüğü tarafından belgelenen bu soğanlar yurt içinde üretim için anaç materyali olarak kullanılabilecek.
Populasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamayacak. Buna göre, Isparta'nın tamamında, Konya'nın Derebucak ilçesi ile Antalya'nın Akseki ve Alanya ilçelerinde Galanthus elwesii (Toros kardeleni) türleri toplanamayacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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