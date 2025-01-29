'Doğal Çin Seddi'nde 'kar' güzelliği
Sivas'ın İmranlı ilçesinde benzerliği nedeniyle 'Doğal Çin Seddi' olarak adlandırılan kayalıklar, kış mevsiminde farklı bir güzelliğe büründü
İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Boğazören köyü yakınlarında yer alan 'Diş Kayalıkları' ilgi çekiyor.
Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar, bölgeyi ikiye ayıran doğal bir duvar görüntüsü veriyor.
Görüntüsüyle Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetilen oluşum, aralıklı olarak yaklaşık 35 kilometre boyunca kıvrımlar şeklinde sürüyor.
KAR MANZARASI DRONE KAMERASINDA
Bölgede yapılan araştırmalarda Türkiye'deki en büyük kret olarak belirlenen ve dünyada da sayılı olarak nitelendirilen kayalıkların, turizm amaçlı kullanılması için çalışmalar yapılıyor.
Bilim insanlarının eşsiz bir doğal miras alanı olarak nitelendirdiği kayalıkları, zaman içinde yaşanan aşınmaya karşı direnç oluşturan kayaçların oluştuğu değerlendiriliyor.
Kayalıkların her iki yanında, ana kayadan ufalanan malzemelerin birikmesiyle kolüvyal örtü yer alıyor.