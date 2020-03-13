Doğal el dezenfektanı nasıl yapılır?

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı önlem almak gerekiyor. Sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eden yeni tip coronavirüs, İran ve İtalya'da ciddi ölümlere sebep oldu. Vatandaşlar koronavirüse karşı korunmanın yollarını araştırmaya başladı. Günlük hayatta alınacak önlemlerle koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirten uzmanlar el temizliğinin önemini vurguluyor.

EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı elleribn özellikle sabunlu suyla yıkanmasını tavsiye ediyor. Buna fırsat olmadığında ise alkollü dezenfektanların kullanılabileceğini açıkladı. Bu açıklamalar da kimilerini evde el dezenfektanı yapmaya yöneltti.

1 tatlı kaşığı boraks

2 çorba kaşığı beyaz sirke

2 bardak sıcak su

½ çay kaşığı kekik yağı

3 damla çay okaliptus yağı

Evde doğal el dezenfektanını hazırlamak için tüm malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun. Tüm malzemeleri sırayla bu şişeye koyup çalkalayın. İşte elleriniz için dezenfektan jeli.

EVDE ANTİBAKTERİYEL JEL TARİFİ

- 2 kaşığı doğal aloe vera jel

- 20 damla limon yağı

- 10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı

- 10 okaliptus yağı

- 10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Kapaklı bir şişeye suyu ve aloe vera jeli boşaltın. Üzerlerine tüm yağları damlatın ve şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Çalkalama işlemini uzun süre uygulamak, jelin kıvamı açısından önemli. İşte hepsi bu kadar, antibakteriyel jel kullanıma hazır! Dilerseniz küçük şişelere doldurup yanınızda taşıyabilir veya evde saklayabilirsiniz.

Ev yapımı dezenfektan spreyi

- 2/3 fincan yüksek dayanıklı votka

-1/2 su bardağı beyaz damıtılmış sirke

- 3/4 fincan damıtılmış su

- 30-40 damla çay ağacı esans yağı

- 30-40 damla Limon özü yağı

- Sprey şişesi

Şişeye votka, sirke ve suyu dökün. Tüm yağları ekleyin. Tüm maddeleri şişeye yerleştirdikten sonra ağzını kapatın ve iyice çalkalayın. Önce dezenfekte edilecek alanı silin ardından spreyi sıkın ve yeniden silip kurutun. Her kullanımdan önce şişeyi sallamayı unutmayın.

EL DEZENFEKTANI NE SIKLIKLA VE HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Mikroorganizmalara karşı öldürücü etkisi bulunan çeşitli alkol türleri bulunuyor. En yaygın kullanılanlar ise etil alkol ve izopropil alkoldür. Alkollerin bakterilere, virüslere ve mantarlara karşı etkili olduğu söyleniyor. Ancak dirençli olan bakteri türleri üzerinde kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Alkol miktarı hacmi %50'nin altında ise, mikroplar üzerindeki öldürücü etkisi de oranda düşüyor. En büyük etki ise mikrobun türüne göre, %60-%90 aralığında görülüyor. Corona virüs vaka sayısının artmasıyla birlikte temizlik önlemleri artırılmaya başlandı. Uzmanlara göre, gün içinde herhangi bir yere temas ettikten sonra elleri el dezenfektanı ile temizlemek gerekiyor. Uzmanlar virüslerin yayılmasını önlemek için günde en az beş altı kez el temizleme jeli ve kolonyanın kullanılmasını öneriyor.