Yılmaz, Ankara'da düzenlenen 11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1 Eylül'de devreye aldığı Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası ile bölgesinde günlük olarak doğal gaz ticaretine başlayan ilk ülke olduğunu hatırlattı.
Spot doğal gaz piyasasında ticaret yapmak isteyen 43 şirketin EPİAŞ'a kayıt yaptırdığını ifade eden Yılmaz, son dönemde dolar kurunda yaşanan düşüşün piyasayı olumlu etkilediğine işaret etti.
Spot doğal gaz piyasasının ilk 2 aylık performansını cesaret verici olduğunu aktaran Yılmaz, "Eylül sonu itibarı ile gerçekleştirilen toplam işlem hacmi 115 milyon lira iken, bu rakam ekim ayı sonu itibarı ile neredeyse 3 katına çıkarak 320 milyon liralara yaklaştı." ifadesini kullandı.
İşlem hacminde gelecek aylarda da yüksek ivmeli bir artış beklediklerini bildiren Yılmaz, "Organize piyasada ticarete konu işlem derinliğini ve piyasaya konu edilecek gazın artırılması amacıyla 'forward' ve 'future' ürünlere piyasada yer verilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız devam ediyor. İnanıyorum ki, çevreye duyarlı teknolojik dönüşümü sağlamış, akıllı şebeke ve sayaç dönüşümünü gerçekleştirmiş bir enerji altyapısını el birliğiyle kuracağız." diye konuştu.
"DAHA CESUR DAHA ÖNGÖRÜLÜ ADIMLAR BEKLİYORUZ"
Yılmaz, bugün Türk çiftçisinin, esnafının ve her meslekten vatandaşın çatısına kurduğu güneş panelleriyle, kendi enerjisini üretebildiğini belirterek, vatandaşların bununla yetinmeyip ürettiği fazla elektriği sisteme satabildiğini, bunun özel şirketler, kamu ve vatandaşın ortak başarısı olduğunu söyledi.
Yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payının artması için bundan sonra da EPDK olarak sorumluluklarını yerine getireceklerini ve yatırımcılardan da bekledikleri bazı adımlar olduğunu kaydeden Yılmaz, "Kurum olarak sektörümüzün geleceği için, yatırımcılarımızdan daha cesur, daha öngörülü adımlar atmalarını bekliyoruz." dedi.
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