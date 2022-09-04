ACI BİBER

Acı biber, içerisindeki keskin aroma nedeniyle karıncaların hiç de sevmediği bir kurtacı. Acı biberi, evinizi işgal eden karıncalarda kullanmak için bir tencerenin içerisine bolca su koyup içine acı biberleri atın ve bu suyu kaynatın. Kaynayan ve acı biberin aromasını içerisine harmanlayan suyu, ılıdıktan sonra bir sprey veya bez yardımıyla karınca yuvasına sıkabilirsiniz.