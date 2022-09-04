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İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

Karıncalar ne kadar zararsız canlılar olsalar da evde gezinmeleri can sıkıcı bir durum yaratabiliyor. Zarar vermeden karıncaları evden uzaklaştırmanız için basit şekilde uygulayabileceğiniz yöntemleri sizler için derledik. İşte öneriler.

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  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    Evinizde karınca çok fazla bulunuyorsa başlıca sebebi yiyeceklerinizi açıkta bırakmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Örneğin; ekmek kırıntılarını ve tatlı yiyecekleri ortadan kaldırmanız gerekir. Tüm bunları yaptığınız halde karıncalar hala evinizden çıkmıyorsa öncelikle nereden geldiklerini takip ederek çıktıkları noktayı bulmanız gerekiyor. Sonrasında evinizde karınca sorununu çözmek için doğal yöntemleri deneyebilirsiniz. 
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    NANE VE NANE YAĞI 

    Karıncalar kokuya aşırı duyarlı canlılardır. Bu nedenle karıncaların yuvasına bırakacağınız  bir miktar nane yaprağı veya daha etkili olan nane yağı ile  evinizden uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. 
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    ACI BİBER

    Acı biber, içerisindeki keskin aroma nedeniyle karıncaların hiç de sevmediği bir kurtacı. Acı biberi, evinizi işgal eden karıncalarda kullanmak için bir tencerenin içerisine bolca su koyup içine acı biberleri atın ve bu suyu kaynatın. Kaynayan ve acı biberin aromasını içerisine harmanlayan suyu, ılıdıktan sonra bir sprey veya bez yardımıyla karınca yuvasına sıkabilirsiniz. 
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    TUZ

    Tuz, karıncaların gelmesini engelleyici maddelerden birisidir. Bir miktar sofra veya kaya tuzunu karıncaların çıktığı bölgelere serperek yiyeceklerinize gelmesini engelleyebilirsiniz.
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    SALATALIK DİLİMLERİ

    Ferah ve hoş koku veren salatalık yine karıncalar tarafından tercih edilmiyor. Dilimlediğiniz salatalıkları veya salatalık kabuklarını karıncaların yuvalarına koyarak yada gezdikleri noktalara yerleştirerek yiyeceklerinizden uzak tutabilirsiniz.
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    BEBEK PUDRASI

    Karıncalar, geçtikleri yerlere salgı bırakırlar bu sayede yollarını kaybetmezler.  Sürü bu izi takip ederek yuvalarına ulaşmaktadır. Eğer bu izi kaybetmezseniz sürünün geri kalanı evinize girmeye devam edecektir. Bunun için karıncaların yollarına bebek pudrası serperek bu izi silebilir ve koku duyularını köreltebilirsiniz. 
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    ELMA SİRKESİ 

    Keskin kokusu olan sirke, koku duyularını etkilediği karıncaların evinize gelmesini engeller. Hazırladığınız bir miktar sirkeli su karışımını karıncaların bulunduğu bölgelere ve yuvalarına sıkın. Böylece hem karıncalar zarar görmemiş olur hem de evinizden uzaklaşmış olurlar.
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    TARÇIN

    Toz tarçın veya tarçın yağı ile karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Karıncalar bu tarz keskin kokulara karşı aşırı duyarlı canlılardır. Tarçını yuvalarına ve geçtikleri yönlere serptiğiniz zaman koku reseptörleri hassaslaşarak o bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini söyler.
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    TÜRK KAHVESİ 

    Türk kahvesinin baskın kokusu yine karıncaların sevmediği kokular arasında yer alıyor.  Özellikle Türk kahvesinin telvesini kullanarak karıncaların çıkış noktalarına serpebilirsiniz.
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    LİMON KABUĞU

    Limonun kabuklarını mikserle veya rende yardımıyla küçültün. Ufalan limon kabuklarını yine karıncaların çıkış noktalarına ve geçtikleri yollara serperek evinize gelmesini engelleyebilirsiniz.  Limon kabuklarıyla uğraşmak istemezseniz suyunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz.
  • Doğal ve ilaçsız yollarla karıncalara elveda: İnatçı karıncalarla evde başa çıkmanın yolları nelerdir?

    TEBEŞİR VE TEBEŞİR TOZU

    Karıncalara zarar vermeden onlardan kurtulmanın çözümlerinden birisi de tebeşirdir. Evinizde karıncaların çıkış noktasının bulunduğu bölgenin önüne tebeşirle bir çizgi çekin veya tebeşiri ezerek çevresine serpin. Tebeşir, içinde bulundurduğu kalsiyum karbonat sayesinde doğal bir karınca savardır. 

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