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        Haberler Yaşam Doğal yaşam parkında 15 rakun dünyaya geldi

        Doğal yaşam parkında 15 rakun dünyaya geldi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda 63-65 gün hamilelik süreci geçiren 4 dişi rakun, 15 yavru dünyaya getirdi. Yavru rakunlara yoğun ilgi gösterildiğini aktaran Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, "Rakunlar, bu sene rekor yavru verdi. Aslında çok çok üreyen hayvanlar değildi. Rakunlar şartları çok beğenmiş olacak ki böyle bir doğum patlaması yaşadık" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:58
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        Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı bünyesinde 118 türden 1549 hayvan barınıyor.

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        Doğal yaşam parkında 2024 yılının ilk 6 ayında lemur, kanguru, tavşan, keçi, koyun ve kanatlı hayvan başta olmak üzere çeşitli türlerde toplam 400 yavru dünyaya geldi.

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        En çok yavru, rakun ailesinde oldu. Parka kazandırılan erkek rakunun 5 dişi rakunla çiftleşmesinin ardından 63-65 günlük gebelik süreci tamamlandı. 21-23 Haziran tarihleri arasında 4 dişi rakun, toplam 15 yavru dünyaya getirdi.

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        "RAKUNLARIN POPÜLASYONU ARTTI"

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, parkta dünyaya gelen rakunlarla ilgili bilgi verdi. Arsun, "Rakunlar, bu sene rekor yavru verdi. Bu bizi çok mutlu etti.

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        Toplamda 4 annemizden 15 yavru elde ettik. Bir de erkek rakunumuz var. Yavrular çok hareketli, çok oyuncular. Onları bu şekilde izlemek, bize ve ziyaretçilerimize ayrı keyif veriyor. Bakımları ve beslenmeleri özenle yapılıyor. Rakunların popülasyonu arttı" dedi.

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        "DOĞUM PATLAMASI YAŞADIK"

        Rakunların aslında popülasyonu azalmaya yakın hayvanlar olduğunu anlatan Arsun, "Rakunlarımız kritik sayının altındaydı. Geçen sene anaçlarımızı Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nden aldık. Dolayısıyla onların yavruları. Aslında çok çok üreyen hayvanlar değildi ama gelen rakunlar şartları çok beğenmiş olacak ki böyle bir doğum patlaması yaşadık" diye konuştu.

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        Doğal Yaşam Parkı'na gelen ziyaretçilerin rakunlara ilgi gösterdiğini belirten Aygül Arsun, "Özellikle çocuk ziyaretçilerimiz dakikalarca yavruları izliyor. Ziyaretçilerimizin çok hoşuna gidiyor. Onlar da şu an bulundukları alanı keşfediyorlar. Oyun oynama sürecindeler. En çok ilgi gören bölümlerden biri de rakun barınağımız oldu" dedi.

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        #rakun
        #doğal yaşam parkı
        #Antalya
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