Cildimizin gün içerisinde maruz kaldığı kirli hava, rüzgar, sigara dumanı gibi etkenler yorulmasına ve solgun görünmesine neden olmaktadır. Bu yüzden ciltte haftada bir kendine bakılmasını ve nefes almayı ister. Dışarıdan bu bakımı sağlamak için tonlarca para yatırıp, kimyasal içeren ürünlerle kendimizi sıkıntıya sokmaya gerek yoktur. Evde doğal yöntemlerle de bakımımızı sağlayabiliriz.

Bu yöntemler şunlardır;

Yüzünüzün doğal bakımı için sadece gerekli olan malzemeler; 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı bal olacaktır. Yumurtanın beyazını ve sarısını ayırın. Beyazını krema haline gelene kadar çırpın ve sonra temizlediğiniz yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın. Cildinizi güzelce temizler ve leke oluşumu engeller. Birde yumurtanın geride kalan sarısı ve balı karıştırıp, yüzünde 20 dakika boyunca bekletin. Ilık su ile yıkayın. Bu karışım gözeneklerin sıkılaşmasını ve cildin nemlenmesini sağlayacaktır.

Vücudunuz için doğal yumuşatıcı olarak zeytinyağı tercih edebilirsiniz. Dışarıdan alınan tüm ürünlerde yağ içeriklidir. Bu yüzden evde bulunan zeytinyağını vücudunuza uygulayabilirsiniz. Güneşte de bronzlaşmanızı sağlayacaktır.

Banyo sırasında peeling için karbonat kullanmayı tercih edebilirsiniz. Karbonatı hafifçe masaj yaparak cildinize, sivilce ve siyah noktaların olduğu yere uygulayabilirsiniz.

Tonik olarak domates kullanabilirsiniz. İnce dilimleyerek, yağlı bölgelere koyabilirsiniz. Yalnız hassas bir cildiniz varsa uygulayamayın, içerisinde bulunan asitler kızarıklık yaratabilmektedir.

Bu önerilenleri uygulayarak bakım yapmanız hem içeriğini bildiğiniz hem de doğal yöntemler olduğundan dolayı sağlıklı olacaktır.