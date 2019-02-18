Doğalgaz aboneliği artık e-devlet'te... Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen proje ile e-devlet üzerinden doğalgaz aboneliği başvurusunda bulunulabilir. 18 Şubat 2019 tarihinden yıl sonuna kadar devam edecek olan abonelik işlemlerini e-devlet şifrenizle kolay bir şekilde çözebileceksiniz.

DOĞALGAZ ABONELİĞİ İNTERNETTEN YAPILABİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET DOĞALGAZ ABONELİĞİ NASIL YAPILIR?

E Devlet adresi üzerinden TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek açılan sayfaya bulunduğunuz bölgenin doğalgaz şirketi ismini yazarak Abonelik Sözleşmesi Başvurusu'na tıklayıp Şartnameyi kabul etmeniz gerekiyor.

Ardından sırasıyla,

Tüketim Noktası Sorgulama,

Başvuru Formu,

Başvuru Onayı

İşlem Sonucu

aşamalarını doldurarak doğalgaz aboneliğinizi internet üzerinden gerçekleştirmiş olacaksınız.

E-DEVLET DOĞALGAZ ABONELİKLERİ

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş./Abonelik Sözleşmesi Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ igdas-abonelik-sozlesmesi-basvurusu

Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticareti A.Ş./Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ corum-dgd-sanayi-ve-ticaret-as-dg-abonelik-sozlesmesi-basvurusu

Udaş Uşak Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş./Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/ udas-usak-dgd-sanayi-ve-ticaret-as-dg-abonelik-sozlesmesi-basvurusu