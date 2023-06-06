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'Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu'

Merkez Bankası mayıs ayında meskenlere doğalgazın bedelsiz olarak sunulmasının enflasyon üzerinde belirgin bir düşürücü etkisinin olduğunu belirtti

'Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu'
HABERTURK.COM

Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Tüketici fiyatlarının mayıs ayında yüzde 0.04 oranında arttığı, yıllık enflasyonun ise yüzde 39.59'a gerilediği belirtilen raporda "Mayıs ayında, meskenlere doğalgazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur. Bu dönemde, yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde yükselirken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilemiştir" denildi.

TCMB değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

"Gıda fiyatları mayıs ayında yılın ilk aylarına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. Temel mal grubu enflasyonundaki artışta, yöntem değişikliği sonucu yeni sezon geçişinin mayıs ayına kaydığı giyim ve ayakkabı alt grubunun yanı sıra otomobil kaleminin sürüklediği dayanıklı tüketim malları etkili olmuştur. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık yükseliş mayıs ayında güçlenirken, artışların grup geneline yayıldığı izlenmiştir. Üretici fiyatları enerji grubunun süregelen desteğiyle ılımlı seyrini korumuş, yıllık üretici enflasyonu gerilemeye devam etmiştir."

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