Antalya'da dün hayatını kaybeden Türk basketbolunun önemli isimlerinden Doğan Hakyemez, minik öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.

Doğan Hakyemez, dün sabah saatlerinde Antalya’daki evinde kalbindeki ağrı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hakyemez’e burada yapılan kontrollerinde 4 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi ve anjiyo yapılmasına karar verildi. Anjiyo sırasında kalbi duran Hakyemez, by-pass ameliyatına alındı. Kalp masajıyla hayata döndürülen Hakyemez, girdiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

MİNİK ÖĞRENCİLERİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Türk basketbolunun önemli isimlerinden 68 yaşındaki Doğan Hakyemez için Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Antalya Kapalı Spor Salonu’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz’ün yanı sıra, spor camiasının önde gelenleri, Antalya protokolü, minik öğrencileri, sevenleri ve ailesi katıldı. Törende Hakyemez’in yakınları gözyaşlarını tutamazken, minik öğrencilerinin de gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

“BİZ ONUN ADINI OLABİLDİĞİNCE İYİ BİR ŞEKİLDE YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Doğan Hakyemez’in kızı Burcu Hakyemez Dal, “Türkiye’nin uzun yıllar arayacağı bir spor insanıydı. Onun ismini yaşatmaya çalışacağız. 14 yıl önce bir kalp ameliyatı olmuştu. Şeker hastasıydı. Bu olayın gerçekleşmesi de şeker hastalığına bağlandı. Sadece kontrole gitmişken bir anda açık kalp ameliyatına alınıp, sonradan kalbin çalışmaması sebebiyle kaybettik kendisini. Onun spor okulunu yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü bence Doğan Hakyemez hem spor hem de basketbol adına çok değerli bir isimdi. Biz onun adını olabildiğince iyi bir şekilde yaşatmaya ve gençlerin de onun bakış açısını öğrenmesi için çabalayacağız” dedi.

“HER GELDİĞİNDE BİZE PROJELERİNİ ANLATIYORDU”

24 Haziran seçimlerinden hemen önce Doğan Hakyemez’in Antalya’da bir dernek kurduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Antalya’da bu yavrularımızı yetiştirmek için bir dernek kurdu ve çok heyecanlıydı. Her geldiğinde bize projelerini anlatıyordu. Derneği beraber kurduğu arkadaşlarına düşen, Antalya’da yarım kalan projelerini hayata geçirmek olmalı” diye konuştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu adına konuşan Murat Yosmaoğlu ise “Oyunculuğu ve yöneticiliğiyle kitaplara konu olacak bir kahramandı. Üzerine kitap yazılması gereken birisi” ifadelerini kullandı.

Doğan Hakyemez kimdir?

1950 doğumlu olan Doğan Hakyemez, basketbol kariyeri boyunca; Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Eczacıbaşı takımlarında şampiyonluk yaşadı. 1971’de İzmir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazanan takımda yer aldı. 2001’de Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan Türk milli basketbol takımının menajerlik görevinde bulundu. Ardından Antalya Büyük Şehir Belediyespor’da Genel Direktör’lük görevini üstlendi. Bu dönemde, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Türkiye Basketbol Ligi’ne yükseldi ve bu ligde Avrupa arenasına katılmayı başardı.

Doğan Hakyemez’in cenazesi yarın İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu önünde yapılacak törenin ardından öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.