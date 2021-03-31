Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi ölüyor mu? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hayranlarına kötü haber geldi. Mehdi son bölümde vuruluyor. Dizinin son bölümlerinde Mehdi ile Zeynep'in arasında gittikçe bir uçurumun açıldığını izlemiştik. Seyirci her ne kadar iki karakterin bir araya yeniden gelmesini beklese de Zeynep ile Barış evlenme kararı almıştı. Mehdi karakteri dizide büyük bir değişim geçirdi. Son bölümde ise Mehdi vurularak ölüyor, böylece İbrahim Çelikkol diziye veda ediyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılma kararı aldığı basında yer aldı. Çelikkol konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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