Dogecoin bugün rekolarının üzerine bir yenisini ekledi.Dogecoin son 24 saatte yatırımcısına yüzde 91 kazandırarak 0.14 doları gördü. Ripple da yüzde 19 yükselerek 1.92 dolara ulaştı. 2013 yılında yazılımcı Billy Markus ve bir arkadaşı tarafından şaka amaçlı oluşturulan Dogecoin'in değeri artmaya devam ediyor.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dün, kripto para biriminin piyasa değeri toplamda 11 milyar doları aşarken, 1 Dogecoin'in değeri 0.095896 doları buldu. Piyasa değerindeki artışın ardından Dogecoin, Twitter'da da gündem oldu.

Dogecoin'deki artış, Elon Musk'ın 4 Şubat'ta Twitter'da yaptığı paylaşımların ardından günden güne devam ediyor.

Kripto para biriminin 2021 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği artış oranı yüzde 1900'ü aşmış durumda.

Forbes dergisine göre, tüm dünyadaki mevcut kripto paraların toplam değeri ise 2 trilyon doların oldukça üzerinde.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir. Bu parayı kullananların çoğu Paribu üzerinden işlem yapmaktadır. Öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onayladıktan sonra yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlar; Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız. Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz. Yoksa gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.