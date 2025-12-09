Habertürk
Habertürk
        Doğu Akdeniz'in renkli dünyası görüntülendi

        Doğu Akdeniz'in renkli dünyası görüntülendi

        Doğu Akdeniz'deki canlı çeşitliliğini kayıt altına almak için Hatay'da bir araya gelen dalgıçlar, 8 yıl önce keşfedilen Bilge Taş Mağarası'nın yanı sıra vatozdan kedi balığına birçok türü su altı kameralarıyla görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 09:30
        2017'de dağın içinde keşfedilmişti! Kayıt altına alındı
        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan'ın da yer aldığı 50 kişilik dalış ekibi, deniz altındaki doğal güzellikleri tanıtma amacıyla kentte buluştu.

        Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi'nin eşlik ettiği ekip, ilk olarak Samandağ ilçesindeki Kel Dağı koylarında dalış yaptı.

        Su altı kameralarıyla vatozları ve Hint-Pasifik kökenli kedi balıklarını görüntüleyen katılımcılar, daha sonra Yayladağı ilçesi Kel Dağı bölgesindeki Karamağara'dan girdikleri suda, arkeolojik buluntuları, denizkestanelerini ve caretta carettaları kayda aldı.

        Ekibin sonraki durağı, dalış eğitmeni Mahmut İğde ve dalış partneri doktor Cihan Öztürk tarafından 2017 yılında Kel Dağı'nın içinde keşfedilen Bilge Taş Mağarası oldu.

        Su altı mağarasındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri görüntüleyen dalgıçlar, etkinlik boyunca deniz canlılarının renkli dünyasına tanıklık etti.

        HATAY'DA DALIŞ İÇİN EN UYGUN AYLAR KASIM VE ARALIK

        Tahsin Ceylan, Hatay'ın dalış tutkunları için kasım ve aralık aylarında güzel ortam sunduğunu söyledi.

        Doğu Akdeniz'deki doğal güzellikleri kayda almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Ceylan, "Burada mağara dalışları yapılabiliyor. Aynı zamanda vatoz ve kedi balıkları gibi çok zengin yaşamı çekebiliyorlar. Mevsim olarak da bu aylar çok uygun" dedi.

        Bilge Taş Mağarası'ndaki suda kamera karşısına geçen Ceylan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Mağaranın hava ciğeri olan bölgesindeyiz. Bence Türkiye'nin güvenlik anlamında dalınabilecek en mükemmel mağarası burası. Mağara dalıcılığı uzmanlığı olanlar mutlaka bu fırsatı kaçırmasın. Türkiye'de böyle bir mağarayı dalış turizmine kazandırmak, tanıtmak ve korumak en önemli çalışmamız olmalıdır."

        #Bilge Taş Mağarası
        #Hatay
