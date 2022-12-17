"ÇAPKIN'I GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUK"

Trende birçok yeri görme imkanı yakaladıklarını ifade eden Çolak, "Doğu Ekspresi ile ilk defa yolculuğa çıkıyoruz. Yolculuk çok güzeldi, hayal gibi. Gördüğümüz manzaralar masal gibiydi, çok beğendim. Çapkın'ı görünce çok mutlu olduk. Burada sevdiğimiz için de ayrıca mutlu oldum. Trenin bu şekilde denetleniyor olması çok hoşumuza gitti, kendimizi daha güvende hissettik, güzel bir uygulama" diye konuştu.