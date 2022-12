Doğukan Güngör: Aşk dünyadaki en şeffaf duygu

Şimdiye kadar yer aldığın projeleri göz önünde bulunduracak olursan performansını nasıl değerlendirirsin?

Performansımın değerlendirmesini bence seyirci yapmalı. Ekran karşısında izleyip, güzel yorumlarını eksik etmeyen tüm izleyiciye sonsuz minnetlerimi sunuyorum.

Oyunculuğunu geliştirmek için neler yapıyorsun? Sence bir oyuncuyu besleyen etmenler nelerdir? Rol model aldığın kimse var mı?

Yaşadığım her an hem birey olarak hem de oyuncu kişisi olarak gelişmemi etkiliyor. Hayatın her anında işimi de yapıyorum bence. Çünkü oyunculuk hayatın her zaman içindedir. Her an bir önceki andan daha iyi bir Doğukan olmak için kendimi geliştiriyorum, çalışıyorum, okuyorum ve işime her an daha da bağlı yol alıyorum. Rol model aldığım oyuncuları ise Türk ve yabancı olarak ayırmak isterim. Türk üstatlardan; ‘Haluk Bilginer ve Şener Şen’ derim şüphesiz. Yabancı oyuncu olarak da Christian Bale, Javier Bardem gibi isimleri izlemek bana motivasyon sağlıyor.