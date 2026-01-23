Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında, gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınan 19 şüphelinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı.

Doğukan Güngör

Gelen rapora göre; aralarında ünlü oyuncu Doğukan Güngör’ün de olduğu 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Rapora göre Güngör’den alınan kan ve saç örneğinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanıldı.

Ceyda Ersoy

Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da hem kanında hem de saçında kokain olduğu tespit edildi.

Burak Altındağ

Sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın kanında yasaklı madde tespit edilmezken, saçından örnek alınamadığı belirtildi.

Örnek alınan 5 kişinin ise uyuşturucu testi negatif çıktı.