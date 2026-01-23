Habertürk
        Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testi belli oldu

        Ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örneği alınan 19 şüpheliden 14'ünün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi

        Giriş: 23.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 23.01.2026 - 15:57
        Uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında, gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınan 19 şüphelinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı.

        Doğukan Güngör
        Doğukan Güngör

        Gelen rapora göre; aralarında ünlü oyuncu Doğukan Güngör’ün de olduğu 14 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Rapora göre Güngör’den alınan kan ve saç örneğinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanıldı.

        Ceyda Ersoy
        Ceyda Ersoy
        Ayrıca kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un da hem kanında hem de saçında kokain olduğu tespit edildi.

        Burak Altındağ
        Burak Altındağ

        Sosyal medya ünlüsü Burak Altındağ'ın kanında yasaklı madde tespit edilmezken, saçından örnek alınamadığı belirtildi.

        Örnek alınan 5 kişinin ise uyuşturucu testi negatif çıktı.

        #Doğukan Güngör
