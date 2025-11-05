Habertürk
        Doğukan Güngör: Ben değilim, yapay zekâ- Magazin haberleri

        Doğukan Güngör: Ben değilim, yapay zekâ

        Doğukan Güngör, kendisine ait sanılan bir fotoğrafa "Yapay zekâ, ben değilim" yanıtıyla sosyal medyada dikkat çekti

        Giriş: 05.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 05.11.2025 - 22:51
        "Ben değilim, yapay zekâ"
        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör, sosyal medyada bir takipçisiyle girdiği diyalogla gündeme geldi.

        Bir takipçisi, oyuncuya ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı paylaşarak; "Çok yakışıklısın, zayıflamışsın canım" yorumunda bulundu. Güngör ise bu paylaşıma; "Ben değilim, yapay zekâ" cevabını verdi.

