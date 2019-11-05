Kanada'da yaşayan Kade Foster'ın pazar günü düzenlediği 11. yaş günü partisine hiçbir arkadaşı katılmadı. Doğum gününü yalnız geçiren çocuğun kalbinin kırıldığını gören babası Jason Foster da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Oğluyla beraber hayal kırıklığı yaşayan Kade baba Jason Foster, Twitter'dan, "Bu incitti. Twitter'daki arkadaşlarımdan ona bugün biraz sevgi göstermesini istiyorum. Eğer bir dakikanız varsa lütfen ona bir doğum günü dileğinde bulunun" mesajını paylaştı.

Baba Foster, paylaşımında oğlu Kade'in fotoğrafını eklemeyi de unutmadı. Buz hokeyine ilgisi olduğu görülen Kade, en sevdiği buz hokeyi takımı Toronto Maple Leafs'in tişörtünü giydi ve hokey temalı doğum günü pastasıyla tek başına poz verdi. Baba, bu paylaşımdan sonra hiç beklemediği bir ilgiyle karşılaştı.

4 bin takipçisi olmasına karşılık Jason Foster'ın paylaşımı sosyal medyanın gücü sayesinde 200 bine yakın beğeni ve 80 bine yakın yorum aldı. Binlerce kişi 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı.

Kade'nin doğum gününü kutlayanlar arasında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Toronto Maple Leafs takımı oyuncuları ve Star Wars serisinde Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill de vardı. Trudeau, "11. doğum günün kutlu olsun" derken, Mark Hamill de, filmden bir videoyla beraber "Kade'e en mutlu doğum günü olmasını diliyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Paylaşımının kısa süre içerisinde binlerce kişiye ulaşmasından mutluluk duyan baba, Twitter üzerinden herkese teşekkür etti.

Baba Foster, "Bugün neler olduğunu anlayamıyoruz. Kade ve geri kalanımız hayretler içindeyiz. Kade’e mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ediyorum. O, harika bir çocuk ve bugünü hiç unutmayacak" dedi.