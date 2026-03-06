Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni 24 hafta oldu mu, çalışmalarda son durum nedir? Annelik-babalık izni kaç haftaya yükseldi?

        Doğum izni 24 hafta oldu mu, çalışmalarda son durum nedir?

        TBMM'ye sunulan doğum iznine yönelik kanun teklifi kamuoyu gündeminde yerini aldı. Buna göre, kamu ve özel sektörde çalışan kadınlar için doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarılırken, toplam izin süresi 24 haftaya ulaşacak. Teklif aynı zamanda babalık iznini 10 güne yükseltiyor ve geçici iş göremezlik ödeneğinin yeni izin süreleriyle uyumlu hale getirilmesini sağlıyor. İşte, yeni doğum izni düzenlemesine dair merak edilen tüm detaylar

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 15:32
        1

        TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle kadın çalışanların doğum sonrası annelik izni 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor ve toplam izin süresi 24 haftaya ulaşıyor. Hem kamu hem de özel sektörü kapsayan düzenleme, geçici iş göremezlik ödeneği süresinin de yeni izin süreleriyle uyumlu hale getirilmesini öngörüyor. İşte, doğum izniyle ilgili son durum ve tüm detaylar

        2

        DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ MECLİSE GELDİ

        TBMM’ye sunulan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile annelik ve babalık izin sürelerinde artış öngörülüyor. Düzenleme, kamu ve özel sektör çalışanlarını kapsıyor.

        3

        DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?

        Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadın memurların doğum sonrası 8 hafta olan annelik izni 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece toplam doğum izni süresi 24 haftaya yükseltiliyor.

        Benzer düzenleme İş Kanunu’nda da yapılıyor. Özel sektörde çalışan kadın işçilerin 8 haftalık annelik izni 16 haftaya çıkarılarak toplam izin süresi 24 haftaya ulaştırılıyor. Düzenlemeyle çocukların erken gelişim döneminde anne bakımından daha uzun süre yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

        Teklifte babalık iznine ilişkin düzenleme de yer alıyor. İş Kanunu’na tabi erkek işçilerin 5 gün olan babalık izni 10 güne çıkarılıyor. Böylece kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki izin süresinin eşitlenmesi hedefleniyor.

        4

        GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SÜRESİ DE ARTIYOR

        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle “analık hali” tanımı yeni sürelerle uyumlu hale getiriliyor. Analık hali süresi doğumdan sonraki 8 haftadan 16 haftaya çıkarılırken, geçici iş göremezlik ödeneği süresi de doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 haftayı kapsayacak şekilde genişletiliyor.

        5

        SAĞLIK DURUMU MÜSAİT OLANLAR İZNİ DOĞUM SONRASINA AKTARABİLECEK

        Sağlık durumu uygun olan sigortalı kadının doğuma kadar çalışabilme süresi ise 3 haftadan 2 haftaya indiriliyor. Böylece doğum sonrası döneme daha fazla izin aktarılmasının önü açılıyor.

        Ayrıca koruyucu aile modelinin teşvik edilmesi amacıyla, koruyucu aile olan memur ve işçilere çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınıyor.

