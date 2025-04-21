Doğum izni süresi 2025: Çalışan annelere doğum izni ne kadar, kaç ay uzatılacak, 1 yıl mı?
Çalışan anneleri yakından ilgilendiren doğum izni süresi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar sonrası, doğum izni süresi uzatılacak mı sorusu gündemin sıcak konularından biri haline geldi. Peki Çalışan annelere doğum izni ne kadar, kaç ay uzatılacak, ücretli izin süresi ne kadar?
"Aile Yılı" kapsamında annelere bir dizi haklar verilmesi beklenirken bunlardan biri de doğum izni süresi oldu. Peki Çalışan annelere doğum izni ne kadar, kaç ay uzatılacak, 1 yıl mı?
DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada doğum iznini arıtılması için çalışmalara başladığını aktarmıştı.
Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda gündeme alınıyor. Henüz doğum izni düzenlemesi tamamlanmadı. Annelik izninin 1 yıla kadar uzatılması bekleniyor.
Konuyla ilgili taslak çalışma tamamlandıktan sonra Meclis’e sunulacak ve TBMM Başkanlığında oynaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.
DOĞUM İZNİ SÜRESİNİN 1 YILA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR
Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.
Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.
Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.