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HaberlerSağlık

Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir

AA

Araştırmacılar doğum kontrol hapı kullanımının tip 2 diyabet riskini artırabileceğini belirledi

Doğum kontrol hapı

Araştırmacılar doğum kontrol hapı kullanımının tip 2 diyabet riskini artırabileceğini belirledi. Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneğinin (EASD) İspanya'nın Barselona kentinde yapılan yıllık toplantısında sunulan 22 yıllık araştırmaya 80 binden fazla kadın katıldı.

Araştırmada tip 2 diyabet gelişimi riskinin doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda kullanmayanlara göre yüzde 33 daha fazla olduğu saptandı.

Fransa'daki Avicenne Hastanesinden Dr. Sopio Tatulashvili, 1992-2014 yılları arasında 83 bin 799 kadının yaş, kilo, sigara alışkanlığı, fiziksel aktivite, eğitim düzeyleri gibi unsurların incelendiği araştırmaya göre doğum kontrol hapı kullananlarda kullanmayanlara göre tip 2 diyabet gelişimi riskinin daha fazla olduğunu belirtti.

52 YAŞINDAN SONRA MENOPOZA GİREN KADINLARDA YÜZDE 30 DAHA AZ

Tatulashvili, aile geçmişinde diyabet hastalığı bulunanlar, kilolu ya da obezlerin ve polikistik over sendromu tanısı konmuş hastaların da tip 2 diyabete yakalanma risklerinin daha da fazla olduğunu ifade etti.

Çalışmada ayrıca ergenliğe 14 yaşında ve daha sonra girenlerde, ergenliğe 12 yaş ve daha erken girenlere göre tip 2 diyabet gelişimi riskinin yüzde 12 daha az olduğu kaydedildi.

Ayrıca 52 yaşından sonra menopoza giren kadınlarda tip 2 diyabet riski gelişiminin daha erken yaşta girenlere göre yüzde 30 daha az olduğu ortaya kondu.

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