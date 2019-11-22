Doğum günü yaklaştığında bedenimizde bir takım belirtiler meydana gelir. Anne adayları doğumun yaklaşmasının heyecanı ile bu belirtileri çok fazla anlamayabilir. Birazdan okuyacağınız belirtiler sizde de oluyorsa doğumunuz yaklaşmış demektir. Peki bu belirtiler nelerdir, doğum nasıl başlar?

1. NİŞAN

Anne karnındaki bebeğin, enfeksiyonlardan korunması amacı ile rahim ağzında mukustan bir tıkaç bulunur. Doğumun yaklaşması ve bebeğin aşağı inmesi ile birlikte kan ile bu tıkaç sıvı olarak atılır. Pembemsi ve kahverengimsi bir renge sahip olan bu sıvı doğumdan hemen önce görüleceği gibi doğumdan birkaç gün önce de görülebilir. İç çamaşırlarında veya tuvalete gittiklerinde bu görüntü ile karşılaşan anne adaylarının panik yapmaması gerekir.

2. DÜZENLİ KASILMA VE AĞRI

Gerçek ve yalan olmak üzere 2 farklı sancı ve ağrılar vardır. Yalancı sancılar hareket edince, su içince azalır. Eğer ki sancılarınız bunlara rağmen azalmıyorsa gerçek sancı yaşıyorsunuzdur. Gerçek sancı doğumun başladığının en güvenilir habercisidir. Gerçek doğum sancıları 10 dakika da 3-4 kez gelir. Vakit geçtikçe ağrılar artar ve sancılar arasında ki süre kısalır. Sancı oluşmasının sebebi bebeğin dünyaya gelmek için rahim ağzının genişliğini arttırmasıdır. Yeteri kadar açılıncaya dek bu sancılar devam eder.

3. SUYUN GELMESİ

Bebek aminyon sıvısı ile dolu olan bir kesenin içinde bulunur. Sancıların başlaması ile bu kese yırtılır ve bu şekilde doğum öncesi su gelir. Herkeste gelen sıvı miktarı aynı olmamaktadır. Suyunuz geldiyse hemen doktora gitmeniz gerekir. Çünkü bu süreçte bebeğe hastalık bulaşma olasılığı vardır.

4. SIK SIK İDRARA ÇIKILMASI

Bebeğin doğum için aşağıya doğru inmesi ile idrar kesesi baskı görür. Bu sebepten dolayı doğum zamanına yaklaşırken daha sık idrara çıkılır.

5. HAFİFLEME HİSSİ

Bebeğin doğum kanalına yaklaşması ile eskisi kadar annenin akciğerine baskı yapmadığı için bir hafifleme hissedilir. Anne adayının karnı daha aşağıda görülür.

DOĞUM NASIL BAŞLAR?

Yukarıda ki tüm belirtiler yaşandığında artık doğum vaktiniz gelmiş demektir. Zaman kaybetmeden hastaneye gitmelisiniz. Hemşireler sizin tansiyon ve ateşinizi ölçtükten sonra bebeğinizin yerini tespit eder ve kalp atışlarını kontrol eder. Rahim ağzının ne kadar açıldığı kontrol edilir. Tüm bu işlemlerden sonra doğum başlar.