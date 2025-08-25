Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere sağladığı doğum yardımı ödemeleri, Ağustos ayında da ailelerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çocuk sayısına göre farklı miktarlarda sunulan bu destek, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için herhangi bir koşul olmaksızın veriliyor. Peki, Ağustos dönemi doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte, bu konuya dair merak edilen ayrıntılar…