        Haberler Bilgi Ekonomi Doğum yardımı yattı mı? 2025 Ağustos doğum yardımı ödemeleri hesaba geçti mi, yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı? 2025 Doğum yardımı ödemeleri ne kadar?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 1 Ocak 2025 sonrasında dünyaya gelen çocuklar için başlattığı doğum yardımı programı, Ağustos ayında da sürüyor. Bu destek kapsamında; ilk çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 5 yıl süreyle aylık 5.000 TL ödeme yapılması planlanıyor. Peki, Ağustos ayına ait doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara geçecek? İşte, 2025 Ağustos dönemi doğum yardımı ödemelerine ilişkin güncel gelişmeler…

        Giriş: 25.08.2025 - 11:11 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:11
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çocuk sahibi ailelere sağladığı doğum yardımı ödemeleri, Ağustos ayında da ailelerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çocuk sayısına göre farklı miktarlarda sunulan bu destek, 1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için herhangi bir koşul olmaksızın veriliyor. Peki, Ağustos dönemi doğum yardımı ödemeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? İşte, bu konuya dair merak edilen ayrıntılar…

        AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ağustos ayı doğum yardımı ödemeleri henüz yatmadı. Geçen ay ödemeler, 31 Temmuz'da yatmıştı.

        1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI

        İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

        2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

        3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için doğum yardımı ödemeleri yapılacak. Bu tarihten sonra çocuğu olan aileler, herhangi bir şart olmadan doğum yardımı alabilecek.

        DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.

        Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

        DOĞUM YARDIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

