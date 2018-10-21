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Dokunulmaz Prens Muhammed bin Selman!

Gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakınındaki isimlerin görevine son verilmesine rağmen kendisine dokunulmaması dikkati çekti.

21.10.2018 - 16:36 | Güncelleme: AA

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalan Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud, üst düzey 5 kişiyi de görevden aldı.

Görevden alınan isimlerin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a en yakın şahıslardan oluşması gözlerden kaçmadı.

 

Kendisine yakın isimler görevden alınırken, Veliaht Prens Bin Selman'a dokunulmamasının ise "onun masum olduğu" algısını oluşturmayı amaçladığı belirtiliyor. Görevden alınanlardan ikisi Arap ülkeleri kamuoyunda en fazla öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Bu isimlerden ilki Veliaht Prens’in en yakınındaki danışmanlarından birisi olan Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani.

Kral Suud Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Suud Kahtani, Arap Emniyet Bilimleri Nayif Üniversitesinde de yüksek lisansını tamamladı.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanında bakan düzeyinde görev yapan 40 yaşındaki Suud Kahtani, daha önce de Kraliyet Divanındaki Basın İşleri ve Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğü ve Kral Abdullah döneminde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ofisinde danışmanlık görevlerini üstlenmişti.

Suud Kahtani, özellikle Veliaht Prens'in göreve gelmesiyle oluşan Suudi Arabistan'ın yeni politikalarını benimseyen önemli kişilerden biri olarak biliniyor.

Bir diğer üst düzey yetkili ise Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Asiri. Asiri Yemen’deki gelişmelerle ilgili yaptığı basın açıklamalarından dolayı Arap kamuoyu tarafından yakından tanınıyor.

Suudi Arabistan'ın Asir kentinde 1959 yılında dünyaya gelen Ahmed Asiri, Fransa'da bir askeri uzmanlık okulundan mezun olduktan sonra Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri okuldan yüksek lisans diplomasını aldı.

Prens Halid bin Sultan'ın ofisinde müdür olarak görev yapan Tümgeneral Asiri, 2014 yılında Suudi Arabistan Savunma Bakanı Askeri Danışmanı oldu ve 2015 yılında da Yemen'de Husilere karşı meşru hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğüne atandı.

Kral Selman önceki gün yayımladığı kararnameyle, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılanması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı vermişti.

GÖREVDEN ALINAN DİĞER YETKİLİLER

Görevden alınan ve kamuoyunda fazla tanınmayan diğer üç ismin de istihbaratçı olması dikkati çekiyor.

Diğer üç ismin, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Pilot Muhammed bin Salih er-Rumeyh, Genel İstihbarat Başkanlığını Koruma İdaresi Müdürü Refad bin Hamid el-Mihmadi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Abdullah bin Halif eş-Şayi olduğu kaydedildi.

"ÖLDÜRÜLDÜ ANCAK MASUMUZ"

Arap ülkelerinin kamuoyu ve sosyal medyasında, Veliaht Prens Muhammed’e çok yakın isimlerin görevden alınmasına rağmen kendisine dokunulmamasının, Veliaht Prens’in masum olduğu algısını oluşturmayı hedeflediği konuşuluyor.

Kaşıkçı’nın konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldüğünün açıklanması ise "Kaşıkçı’yı öldürdük ancak masumuz" mesajı olarak yorumlanıyor. Gözaltına alındığı açıklanan 18 isim henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Türkiye'ye geldiği belirlenen 15 kişinin gözaltına alınanlar arasında olup olmadığı da merak konusu.

"Arbede" açıklamasını inandırıcı bulmayan Arap sokağında ise şimdi sorulan soru şu: "Ceset nerede?"

SUUDİ MEDYASINDA 'ADALET GERÇEKLEŞTİ' YAYINLARI

Suudi Arabistan medyası ise ülkede adaletin gerçekleştiği yönünde haberlere yer veriyor.

Bu medya organlarından Ukaz gazetesi gibi önde gelen kuruluşlar, yüksek rütbeli 5 yetkilinin görevden alınması ve 18 kişinin de tutuklanmasının ardından Kaşıkçı konusunda adaletin gerçekleşmeye başladığını yazdı.

Al Arabiya gibi televizyon kanalları da benzer yayınlar yapıyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    Veliaht Prens Türkiyeye milyarlarca dolar yatırım yapacak.Arabistan kralı dost kardeş ilan edilcek.
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