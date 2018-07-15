Resmi Gazete’de yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 üniversiteye rektör atandı. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine göre yapıldı. Rektör ataması yapılan üniversiteler arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi de var. Kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, atandı! Peki, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet kimdir? İşte cevabı…

PROF. DR. FATMA SENİHA NÜKHET HOTAR KİMDİR

Fatma Seniha Nükhet Hotar, 25 Ekim 1961 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Babasının ismi Tevfik Hamit, annesinin ismi Fatma Vedia'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990 yılında doçent, 1998'de profesör oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Türkiye-AB İlişkileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sivil Düşünce ve Demokrasi Hareketi Derneği Başkan Yardımcısı, Yerel Gündem 21 Danışma Kurulu Üyesi ve Resmi Arabulucu oldu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda makalesi yayınlandı. 22. Dönem İzmir Milletvekili. 22. Dönem'de AB Uyum Komisyonu Üyesi ve Başkanvekili olarak görev yaptı. Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Hotar, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olmadı. İngilizce bilen Fatma Seniha Nükhet Hotar, 1 çocuk annesidir.