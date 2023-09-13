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Ekipler konuyla ilgili yaptıkları incelemelerde bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına sahte bir internet sitesi açarak buradan servis taşımacılığı yapmak isteyen kişilere web sitesi bağlantısı attıkları, bu bağlantılar sayesinde güven kazandıklarını belirledi.

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Şüphelilerin açtıkları sahte internet sitesi ve sahte karekodlarla noterleri de yanılttıkları, sahte servis plakalarını yetkisiz kişiler adına noterde tescil ettirdikleri böylece sahte üretilen plakaların hileli yöntemle kamu kurumu nezdinde resmiyete kavuşturulduğu saptandı. Bu şekilde toplam 37 sahte plaka kullanan servisin taşımacılık yaptığı, şüphelilerin bu yöntemle güncel enflasyon değerleriyle yaklaşık 12 milyon elde ettikleri öğrenildi.