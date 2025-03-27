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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dolar, Euro, altın güne nasıl başladı? - İş-Yaşam Haberleri

        Dolar, Euro, altın güne nasıl başladı?

        Dolar/TL 38 TL ile güne giriş yaparken, Euro/TL ise 41.18 TL seviyesinde işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 08:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 08:03
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        Dolar, Euro, altın güne nasıl başladı?
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        İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası geçtiğimiz haftalarda sabah kurlarda yükseliş yaşanmıştı.

        Ekonomi ve siyasette yaşanan çalkantıların ardından bugün TSİ 07:58 itibarıyla Dolar/TL 38 TL ile güne giriş yaparken, Euro/TL ise 41.18 TL seviyesinde işlem görüyor.

        Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 0,51'lik yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 3707 TL'den işlem görüyor.

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