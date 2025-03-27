Dolar, Euro, altın güne nasıl başladı?
Dolar/TL 38 TL ile güne giriş yaparken, Euro/TL ise 41.18 TL seviyesinde işlem görüyor
İBB'ye soruşturma ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası geçtiğimiz haftalarda sabah kurlarda yükseliş yaşanmıştı.
Ekonomi ve siyasette yaşanan çalkantıların ardından bugün TSİ 07:58 itibarıyla Dolar/TL 38 TL ile güne giriş yaparken, Euro/TL ise 41.18 TL seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 0,51'lik yükselişle başladı. Gram altının fiyatı 3707 TL'den işlem görüyor.