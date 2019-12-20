dolarda son durum

Senenin son günlerine yaklaştıkça veri ve haber akışı yavaşlarken doların hızı kesilmiyor. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle hareketlenen dolar/TL haftaya 5.81'den başlamıştı.
DÜN 2 KURUŞ YÜKSELDİ
ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulacağına yönelik endişelerle dolar hafta boyunca yükselişini sürdürdü. Dün güne 5.92 seviyesinden başlayan dolar/TL günü 5.9437'den tamamladı. Yeni güne de 5.9407'den girdi.
Bugün açıklanacak veriler arasında TÜİK'in saat 10.00'da açıklayacağı Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor.
YORUMLAR