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Serbest piyasada dolar 18.1580 liradan, Euro 18.1450 liradan güne başladı.

Sabah saatlerinde dolar 18.16'yı Euro ise 18.20'yi aştı. Euro/dolar paritesi 1'in üzerine çıktı.

JACKSON HOLE BEKLENİYOR

Piyasalarda son veri ve gelişmelerle, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali eşit olarak fiyatlanıyor. Analistler yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

Bugün ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanakları, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, ABD ve Almanya'da büyüme verileri takip edilecek.