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Dolar neden yükseliyor? Faiz kararı öncesi 26 Mayıs dolar TL kuru - Son dakika: Yükseliş sürüyor

Dolar TL kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesinde yatırımcılar ve iş dünyası tarafından yakından izleniyor. Öte yanda dolarda geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta da süren yukarı yönlü seyrin nedenleri de merak ediliyor. Peki, dolar neden yükseliyor? Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ne kadar, kaç TL? İşte tüm merak edilenler...

Dolar neden yükseliyor? Faiz kararı öncesi 26 Mayıs dolar TL kuru - Son dakika: Yükseliş sürüyor

Dolar TL kuru geçtiğimiz hafta yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi bu hafta da sürdürüyor. Serbest piyasada dolar 16,40 TL seviyesini aştı. Kurda yaşanan hareketlilikle beraber Merkez Bankası'nın bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde dolar TL kurundaki son durum merak edilip araştırılıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 26 Mayıs dolar kuru ve "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Uluslararası piyasalarda genel olarak değer kaybeden dolar, Türkiye piyasalarında yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Dolar TL kurundaki yükselişin nedenleri arasında Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan düşüş beklentisi ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan yabancı yatırımcının ABD ve AB piyasalarında yaşanan belirsizlik nedeniyle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlarını sonlandırmaları haliyle yabancı yatırımcı kaynaklı döviz mevduatlarının piyasadan çekilmesine ve dolar TL kurundaki yükselişe neden oldu.

Tablo böyleyken gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilmiş durumda. Faizlerin sabit bırakılması veya düşürülmesi halinde yabancı yatırımcının piyasadan ayrılması ve dolar TL kurunun yukarı yönlü ivmesini sürdürmesi bekleniyor.

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