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Haberler Döviz Dolar neden yükseliyor? Son dakika dolar 17 lirayı aştı! İşte güncel rakamlar
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Dolar ne kadar, kaç TL? Son dakika: Önce düştü, sonra fırladı! 10 Haziran dolar TL kuru

Dolar kuru dün akşam yaşanan ani dalgalanma ile birlikte ekonomi gündemimin en çok merak edip araştırdığı değerler arasında ilk sıraya yerleşti. 17 lira üzerinde seyreden dolar kuru geçtiğimiz akşam 16.90 TL seviyelerine kadar geriledi. Yaşanan hareketlilik sonrası güncel kur bilgileri merak ediliyor. İşte güncel dolar TL canlı kur bilgileri...

Dolar neden yükseliyor? Son dakika dolar 17 lirayı aştı! İşte güncel rakamlar

Haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan ve geçtiğimiz gün 17 TL sınırını aşan Dolar, geçtiğimiz akşam 16.90 seviyesine kadar geriledi. Ardından bu sabah yeniden 17 liranın üzerini gördü.. Dolar'daki hızlı yükseliş beraberindeki ani düşüş sonrası "Dolar neden yükseliyor?" ve "Dolar neden düştü?" sorusunu akıllara getirdi. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, dolar neden yükseliyor? İşte merak edilen detaylar...

DOLAR NEDEN DÜŞT

Dolar TL kuru Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, kamuoyuyla paylaşılan GES planı dolarda kısa süreli düşüşe neden oldu.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolardaki yükselişte enflasyon oranları ve tarım dışı istihdam verileri etkili oldu. ABD'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından mayısta yüzde 8.3'e çekildi. Mayısta bir gerileme kaydedilse de yıllık enflasyon yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Bunun yanında geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın 390 bin yükseldiği açıklandı. Bu artış 328 binlik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

FED'DEN SIKILAŞTIRMA BEKLENİYOR

Beklentinin üzerinde seyreden enflasyonun üzerine işgücü piyasasındaki güçlü performans eklenince Fed'in önümüzdeki toplantılarda daha agresif sıkılaşma adımları atabileceğine yönelik beklentiyi artırdı. Fed'in sıkı para politikasında agresifleşme beklentisi dolarda yukarı yönlü ivmeyi hızlandırdı.

Bu da son 2 günde dolar endeksinin yüzde 0.5 yükselmesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e yükseldi. Tüm bunların etkisiyle birlikte dolar TL'nin de aralarında bulunduğu birçok para birimi karşısında yükselişe geçti.

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