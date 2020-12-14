Dolarda gözler yılın son Fed toplantısında

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe 7.8620 TL ile yüzde 0.2'lik sınırlı bir yukarı yönlü hareketle başlarken dolar endeksi 91 puanın altına gerileyerek son 2.5 yılın en düşük seviyesinde.

AB ile yapılan görüşmelerde pazar günkü son tarihin ötelenmesi ve serbest ticaret anlaşmasıyla sterlin, son 1 yılın en büyük artışıyla dolar karşısında yüzde 0.7 değerlendi ancak analistler hala anlaşmasız bir ayrılık olması nedeniyle sterlindeki bu artışın geçici olabileceğini belirtiyor.

Euro da benzer şekilde dolar karşısında yüzde 0.2 artarken euro/dolar paritesi 1.2130 üzerini gördü.

Piyasaların ana gündemi ise çarşamba günü yapılacak yılın son Fed toplantısı. Beklenti Fed'in uzun vadeli varlık alımlarını artırması yönünde.

TL cephesinde sonraki hafta PPK toplantısı izlenecek, bu haftanın veri gündeminde sanayi üretimi, perakende satışlar ve bütçe dengesi var. Piyasalarda AB ve ABD ile ilişkiler, CAATSA yaptırımlarındaki gelişmeler ve koronavirüs salgınının durumu anca gündem maddesi.

14 Aralık sabahı dolar kuru 7.8620 seviyesinden işlem görüyor.