Dolarda son durum

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Dolar kuru TCMB'deki yönetim değişikliğinin ardından yaşadığı sert dalgalanmayı geride bırakırken, dolar/TL hafta boyunca 8-10 - 8.20 arasında hareket etti.

7 Nisan sabahı dolar kuru 8.15 seviyesinde güne başlarken, euro 9.70 bandında, gram altın fiyatı ise 455 TL'de seyrediyor

Açıklanan enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesinin ardından, kurdaki hareketle ilgili gözler gelecek hafta yapılacak Kavcıoğlu yönetiminde ki ilk PPK toplantısına çevrildi.

Fitch Ratings dünkü raporunda TCMB Başkanı'nın değişmesi, artan piyasa oynaklığı ve lirada yaşanan değer kaybı sonrasında Türk bankaları için refinansman riskinin arttığına dikkat çekiyor.

Günlük haber ve veri akışında ise bugün Fed tutanakları ve küresel PMI rakamları öne çıkıyor. Yurtiçi veri gündeminde ise akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit gerçekleşmeleri açıklanacak.