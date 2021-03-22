Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atanması sonrası piyasalar ilk tepkiyi dün akşam saatlerinde verdi. Başta dolar TL olmak üzere döviz cinsi yatırımlar hızla yükselişe geçti. Yaşanan hareketlilikle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte dün akşam dolar TL kurunda yaşanan yükseliş ve "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabı ile ilgili detaylar...

DOLAR DÜN AKŞAM REKOR KIRDI

Dolar/TL, TCMB'de başkan değişikliğinin ardından, ilk fiyatlamaların yapıldığı Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde yüzde 15 düşüşle 8.35'e kadar yükseldi. Gece saatlerinde önce 8.47'yi gördü, sabah saat 07.20 itibarıyla ise dolar TL kuru 8.05'e geriledi. Kur cuma günü 7.2185'ten kapanmıştı. Cuma günü 8.5949'dan kapanan Euro/TL de gece kısa bir süreliğine 10'un üzerini gördü. Sabah itibarıyla 9.59'a geriledi.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.