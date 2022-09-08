Dolarda son durum

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Piyasalarda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 9.1 ile rekor seviyeye yükselirken ECB'nin artan enflasyona 75 baz puanlık rekor faiz artırımıyla cevap vermesi bekleniyor.

Bu kritik güne dolar 18.23, Euro ise 18.24 liradan başladı. Piyasa açılışından önce Euro/dolar paritesinin 1'in altında olmasına rağmen Euro'nun yurtiçinde dolardan daha değerli olması dikkat çekti.

Analistler düşük hacimli piyasadaki vadeli işlemler sebebiyle bu durumun yaşanabileceğini belirtti.

Açılışın ardından parite 1'in üzerine çıktı.

Bunun yanında Avrupa'daki potansiyel enerji krizi gündemin önemli maddeleri arasında olmaya devam ediyor. Son olarak dün AB Komisyonu, üye ülkelere Rus gazına tavan fiyat uygulamaları yönünde tavsiyede bulunacağını açıkladı. AB enerji bakanları yarın gerçekleştirilecek acil toplantıda bu tavsiyeyi hayata geçirip geçirmemeyi tartışacak. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tavan fiyat uygulayacak ülkelere gaz ve petrol satışı yapmayacaklarını ifade etti.