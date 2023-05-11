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Dün 19,53-19,59 bandında hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 19,5441'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 19,5590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 21,3860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 azalışla 24,6100'den satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 101,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,4 azalışla 1,0930'dan alıcı buluyor.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.