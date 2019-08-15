Kurban bayramı tatilinin sona ermesiyle gözler piyasaya çevrildi. Piyasalar haftanın ilk üç gününde kapalı olsa da kurda baş döndüren hareketler yaşandı. Geçtiğimiz cumayı 5.49 seviyesinden kapatan dolar/TL Arjantin ve Hong Kong'a yönelik endişelerin artmasıyla yükseldi. TL tüm gelişmekte olan para birimleri gibi dolar karşısında değer kaybetti. Dolar/TL salı günü 5.63'ü gördü.

Dün ise önce ABD'nin bazı Çin ürünlerine uygulamayı planladığı ek gümrük vergisini ertelemesinin etkisiyle dolar 5.60 liranın altına geriledi. Ancak öğleden sonra ABD 2 yıllık tahvil getirisinin 10 yıllık tahvil getirisini geride bırakmasıyla 'resesyon' sinyali olarak algılandı. Bunun etkisiyle küresel borsalarda büyük düşüşler yaşandı, özellikle riskli olarak kabul edilen gelişmekte olan ülke varlıklarından kaçış başladı.

Bu gelişmenin etkisiyle dolar/TL dün akşama doğru yeniden 5.60'ın üzerine tırmandı. Bayram tatili sonrası ilk işlem gününe ise bu seviyenin hemen altında 5.5940'tan başladı. Bugün gözler özellikle saat 10.00'da açıklanacak işsizlik verisinde olacak.