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Hastaneler doldu taştı! İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu oluştu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için İstanbul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu

TIKLIM TIKLIM! Son dakika: İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu oluştu! - Haberler
Hastanelerde aşı kuyruğu
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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların koronavirüs aşısı sıralarının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından aşı randevusu alanlar İstanbul'da hastanelere gitmeye başladı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gelenler, bahçede uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.

"MESAFE KURALINA UYULMUYOR"

Aşı olan Orhan Katırcı, "Memnunuz. Özel sektör çalışanıyım. Sıra bekledim. Kalabalık olduğu için 20 kişilik gruplar halinde içeriye alıyorlar. Yoğunluk var. Mesafe kuralına uyulmadı. İnsanımız yükleniyor, mesafe bırakmıyor. Aşımı oldum, işime gideceğim" dedi.

"AŞI OLMAYA GELMİŞTİM, KALABALIĞA GİRMEK İSTEMEDİM"

Kalabalık nedeniyle aşı yaptırmaktan vazgeçen Suat Aksoy, "Aşı olmadım. Aşı olmaya gelmiştim, bu kalabalığa girmek istemedim. Çok talep var, yoğunluk var. Biraz zaman geçsin, müsait bir zamanda gelip aşı olacağım" diye konuştu.

Aşı olmaya gelen Mehmet Yarıcı ise "Aşımızı olduk, çok şükür. Randevu aldık. Herkes sisteme yüklendiği için sistem çökmüş. Yoğunluk var. O yüzden sıradan alıyorlar ama çabuk ilerliyor. Çıktım, işime gidiyorum, şoförlük yapıyorum. Yaşım 47. Şu an için bir etki yok, herhangi bir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Esenyurt'ta, aşı olmak için randevu alanlar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler, aşılarını oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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