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Dolmabahçe'de dijital medya çalıştayı düzenlenecek

Yerel, ulusal ve uluslararası medya, Dolmabahçe’de dijital medya çalıştayında buluşacak. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen çalıştay 6 Mart'ta Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek

Dolmabahçe'de dijital medya çalıştayı düzenlenecek
HABERTURK.COM

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen ve T.C İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen yeni iletişim teknolojilerinin ele alındığı dijital dünya çalıştayı 5-6 Mart tarihinde İstanbul Dolmabahçe Çalışma ofisinde yapılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan "Artık yeni bir iletişim dünyası ile karşı karşıyayız. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yeni bir medya düzeni ortaya çıktı. Tv izleme alışkanlıkları, gazete okuma alışkanlıkları değişti. Artık sanal ve dijital bir dünya var. Yeni bir reklam anlayışı ortaya çıktı. Kişisel verileri korumak önemli hale geldi. Geleneksel medyanın bundan etkilenmesi kaçınılmaz. Yerel medyanın yeni dijital ortama nasıl ayak uyduracağı gibi önemli konuları ela alacağız” diye konuştu. Yerel medyanın ufkunu açacak . Son yıllarda yeni medya kuruluşlarının öne çıkığını belirten Burhan geleneksel medya ekonomik güç kaybetmeye başladı. En çokta yerel medya bu durumdan etkilendi. Yerel medyanında kendisini güncellemesi gerekir. O nedenle T.C İletişim Başkanlığı yerel medyaya yeni bir ufuk katmak ve güçlendirmek amacıyla bu projeye destek vermiştir" diye konuştu.

ALTUN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK

İstanbul’da düzenlenecek bu çalıştaya sektörün önemli isimleri katılacak. Birbirinden önemli ve uzman isimlerin katılacağı çalıştayın açılış konuşmasın İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapacak. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahinde bir konuşma yapacak. Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan açıklamada konu başlıkları ve konular şu şekilde sıralandı.

Dijital dünya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya ve Türkiye’nin tanıtımı

Açılış

10.00 Sinan Burhan- Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı
10.15 Ebubekir Şahin- RTÜK Başkanı
10.30 Prof.Dr. Fahrettin Altun- T.C İletişim Başkanı

Yeni İletişim Teknolojileri- Yerel ve Ulusal Medyanın ülke tanıtımına katkısı

Dr. Çağatay Özdemir – T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı (Moderatör)
Prof. Dr. Asaf Varol- Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ekrem Kızıltaş- Medya Der Genel Başkanı
Veyis Ateş- Habertürk tv Anahaber spikeri
Yaşar Tay – Kontv Genel Yayın Yönetmeni
Nazlı Çelik- Star Tv Genel Yayın Yönetmeni

Yeni İletişim Teknolojileri- Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye’nin tanıtımı

İbrahim Uslu- RTÜK Başkan Yardımcısı- (Moderatör)
Netflix- Pelin Mavili- Kamu politikaları direktörü
Exxen- Ümmü Burdan Arda- Genel Müdür
Bein Grup- Onur Gürel Genel Müdür Yardımcısı
Blue Tv Aydın Doğan Yalçındağ- Genel Müdür
Türk Telekom – Mumammd Z. Varol - TV / OTT İçerik ve Platform Yön. Drektörü

Global bilgi ağları – Veri Güvenliği ve iletişim

Prof.Dr. Faruk Bilir- Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı- (Maderatör)
YAY İletişim -Muhammed Özhan- İş Geliştirme ve yeni girişimcilik direktörü
BİP İletişim- Burak Akıncı- Direktör
DEDİ İletişim- Ömer Faruk Sorgun- BİTİDER Başkanı
DR.Gazali Çiçek- BTK Başkan Yardımcısı

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