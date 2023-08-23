Dolu dolu magazin için 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi' hafta sonu SHOW TV'de

Dolu dolu magazin için 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi' hafta sonu SHOW TV'de

Dolu dolu magazin için 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi' hafta sonu SHOW TV'de 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi' Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla renkli dünyanın nabzını tutuyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız en özel haberler ve röportajlar hafta sonu SHOW TV'de 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde

Dolu dolu magazin için SHOW TV’nin izleyicilere iki sürprizi var; 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'

SHOW TV ekranlarının sevilen magazin programları 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi' Sezgi Sena Akay’ın sunumuyla renkli dünyanın nabzını tutuyor. Hiçbir yerde bulamayacağınız en özel haberler ve röportajlar hafta sonu 'Cumartesi ve Pazar Sürprizi'nde.

Ünlüler dünyasına sürprizlerle dolu bu yolculuğu sakın kaçırmayın!

Sezgi Sena Akay’ın sunumuyla 'Cumartesi - Pazar Sürprizi', her cumartesi ve pazar canlı yayınla saat 10.00’da SHOW TV’de.