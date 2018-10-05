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Domatesin ateşini "sera" düşürecek

Eylül ayının zam şampiyonu domatesin fiyatının, sera ürünlerinin piyasaya sunulmasıyla düşmesinin beklendiği bildirildi. Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, yaptığı açıklamada, tüketici fiyatları bazında eylülde yüzde 35,30 ile en yüksek fiyat artışının görüldüğü ürün olan domatesin, vatandaşın en çok tükettiği sebzelerin başında geldiğini söyledi. Akbaş,"Sıkıntının 15-20 gün daha devam edeceğini öngörüyoruz daha sonra piyasada ciddi bir rahatlama olacaktır" dedi

05.10.2018 - 10:25 | Güncelleme: AA

Geçen yıl fiyatı düşük olduğu için çiftçilerin bu yıl çok fazla domates yetiştirmediğini belirten Akbaş, doğal afetler nedeniyle de yıl içinde ürün kayıpları yaşandığını hatırlattı.

Tarladaki hasadın sona erdiğini vurgulayan Akbaş, şöyle devam etti:

"Domates fiyatı sera ürünlerinin tam olarak piyasaya girmesiyle normal seyrine, 2-3 lira civarına bir aya kadar dönecektir. Çok büyük bir yükseliş oldu, bu durumdan biz de rahatsızız. İnşallah kısa süre içinde vatandaşımıza uygun fiyattan domates satışı yapacağız. Sıkıntının 15-20 gün daha devam edeceğini öngörüyoruz daha sonra piyasada ciddi bir rahatlama olacaktır."

Akbaş, tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı yüzde 28,53 düşen limonun da hasat mevsiminde olduğunu ifade ederek, "Hasat döneminde fiyatlar makul olur. Bundan sonraki süreçte limon depolara girer, fiyata bu giderler de eklenince ay ay limonda da biraz fiyat artışı görülebilir. Limonda vatandaşımızın cebini yakacak düzeyde büyük bir fiyat artışı beklemiyoruz." diye konuştu.

"PAZARDA 7-8 LİRA"

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Genel Sekreteri Yusuf Kılıç da domates fiyatlarının normalin çok üzerinde seyrettiğini söyledi.

Türkiye genelinde domatesin 5-8 liradan satıldığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Domates fiyatı olması gerekenin çok üzerinde seyrediyor. Normalde 2 lira olması gerekirken şu anda Şanlıurfa halinde 5 liradan satılmaktadır. Üretim bölgelerinde ortalama fiyat 3-4 lira arasındayken, pazarlarda fiyat 7-8 liraya kadar yükselmektedir. Elbette arada çalışan paydaşların kar payları da olacaktır. Ancak bazı yerlerde kar yüzdelerinin fazla konulduğu da aşikardır. Domates hangi fiyattan satılırsa satılsın şu anda esnaf gerçekten mağdurdur."

Hale domates almaya gelen Muzaffer Güzel ise fiyatları yüksek bulduğunu dile getirdi.

Aşırı fiyat artışı nedeniyle daha az domates almak zorunda kaldığını ifade eden Güzel, "Özellikle bizim bölgede domatessiz yemek neredeyse olmuyor, fiyatların düşmesini istiyoruz. Normalde haftada 5 kilogram domates alıyordum ama fiyatlardan dolayı son dönemde haftada 1-2 kilogram alıyorum." dedi.

 

 

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