Dominika bayrağı nedir? Dominika bayrağının üzerinde hangi semboller ve renkler var, anlamı ne?

Dominika'nın bugünkü bayrağı, ülkenin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandığı 3 Kasım 1978'de resmi olarak kabul edilmiştir. Bayrak, sanatçı ve yazar Alwin Bully tarafından tasarlanmış ve ülkenin tüm kültürel, tarihsel ve coğrafi unsurlarını tek bir sembolde birleştirme amacıyla oluşturulmuştur. Bayrağın en dikkat çekici özelliği, merkezinde yer alan ve sadece Dominika'ya özgü olan Sisserou Papağanı'dır. Bu, onu dünyada ulusal bayrağında mor renk bulunan çok az sayıdaki ülkeden biri yapar.

Dominika bayrağı, yemyeşil bir zemin üzerine yerleştirilmiş, üç renkli dikey ve yatay şeritlerin oluşturduğu bir haçtan ve bu haçın merkezindeki kırmızı bir daire içinde bulunan bir amblemden oluşur. Bayrağın ana zemini, ülkenin yemyeşil ormanlarını temsil eden koyu yeşildir. Bu zemini, yatay ve dikey olarak kesen üç renkli bir haç bulunur. Bu haç, içten dışa doğru sarı, beyaz ve siyah olmak üzere üç ince şeritten meydana gelir. Bayrağın tam merkezinde, haçın kesişim noktasında, sosyal adaleti simgeleyen büyük kırmızı bir daire yer alır. Bu kırmızı dairenin içinde, ülkenin ulusal kuşu olan bir Sisserou Papağanı ve onu çevreleyen, ülkenin idari bölgelerini temsil eden on adet yeşil, beş köşeli yıldız bulunur.

DOMİNİKA BAYRAĞI ANLAMI

Dominika bayrağının genel anlamı, ülkenin doğal çevresi, halkının çeşitliliği ve ulusal birliğinin bir kutlamasıdır. Bayrağın her bir unsuru bu bütüncül mesajı destekler. Yeşil zemin, ülkenin "Karayipler'in Doğa Adası" unvanının hakkını veren bereketli topraklarını ve yemyeşil doğasını temsil eder. Üç renkli haç, hem halkın Hristiyanlık inancına olan bağlılığını (Haç formu) hem de Tanrı'nın üçlü birliğini (üç renk) simgeler. Merkezdeki kırmızı daire, ülkenin sosyal adalet ilkesine olan bağlılığını gösterir. Bu dairenin içindeki on yıldız, ülkeyi oluşturan on idari bölgenin (parish) eşitliğini ve bu bölgelerin bir araya gelerek ulusu oluşturduğunu ifade eder. Tüm bu sembollerin merkezindeki Sisserou Papağanı ise ülkenin eşsizliğini, yüksek hedeflere ulaşma arzusunu ve doğal mirasını koruma kararlılığını simgeler. Bayrak, "doğal zenginlikler içinde, Hristiyanlık inancı temelinde, sosyal adaleti hedefleyen ve on bölgesinin eşitliğiyle birleşmiş, yüksek hedefleri olan bir ulus" mesajını verir.

DOMİNİKA BAYRAĞI RENGİ

Bayraktaki her bir rengin, ülkenin doğal, kültürel ve toplumsal yapısıyla ilgili spesifik anlamları vardır: Yeşil: Bayrağın zeminini oluşturan bu baskın renk, Dominika'nın volkanik kökenli verimli topraklarını, gür tropik yağmur ormanlarını ve ülkenin genel olarak yemyeşil bitki örtüsünü temsil eder. Bu, ülkenin tarımsal zenginliğinin ve doğal güzelliğinin bir simgesidir. Sarı: Üç renkli haçın ilk şeridi olan sarı, ülkenin parlak güneşini, ana tarım ürünleri olan narenciye ve muzu, ayrıca adanın ilk sakinleri olan Karib ve Aravak halklarını simgeler. Beyaz: Haçın ortasındaki beyaz şerit, ülkenin sayısız nehrinin ve şelalesinin berraklığını ve halkın saf niyetlerini ve hedeflerini temsil eder. Siyah: Haçın son şeridi olan siyah, tarımın temelini oluşturan zengin ve verimli toprağı, ayrıca halkın çoğunluğunun Afrika kökenli mirasını simgeler. Kırmızı: Merkezdeki dairenin rengi olan kırmızı, ülkenin sosyal adalet ilkesine olan bağlılığını ve kararlılığını ifade eder. Sosyalizmle de ilişkilendirilen bu renk, halkın refahına verilen önemi gösterir.