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        Haberler Sağlık Domuzdan alınan böbrek insan vücudunda bir ay çalıştı

        Domuzdan alınan böbrek insan vücudunda bir ay çalıştı

        ABD'li bilim insanları, beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye genetiğiyle oynanmış bir domuz böbreği nakli yaptıklarını ve böbreğin, 32 gün boyunca 'iyi' bir şekilde işlevini yerine getirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:52
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        Domuzdan alınan böbrek bir ay çalıştı
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        New York merkezli NYU Langone Health akademik tıp merkezi dün yaptıkları açıklamada, “Cerrahlar, nörolojik kriterlere göre ölü ilan edilen ve solunum cihazı desteğinde atan kalbi olan bir adama, 32 gün sonra iyi çalışmaya devam eden genetiğiyle oynanmış bir domuz böbreği nakletti. Bu, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğinin bir insanda işlev gördüğü en uzun süreyi temsil ediyor” ifadelerini kullanıldı. Bilim insanları, domuz böbreğinin nakil sonrasında hemen idrar üremeye başladığının altını çizdi.

        EYLÜL AYINA KADAR DEVAM EDECEKLER

        Organ nakli ve sürdürülebilir organ tedariki konusunda önemli bir adım attıklarını ifade eden bilim insanları, domuz böbreğinin 14 Temmuz’da vücudu bağışlanan ve beyin ölümü gerçekleşmiş hastaya nakledildiğini belirtti. Böbreğin 32 gündür işlevini iyi bir şekilde yaptığı ve bilimsel çalışmanın Eylül ayının ortalarına kadar devam edeceği vurgulandı.

        Ameliyatı gerçekleştiren ve daha önce genetiği değiştirilmiş ilk domuz böbreği naklini yapan Cerrahi Bölüm Başkanı Dr. Phil Montgomery “Bu çalışma, sadece bir genetik modifikasyonla deneysel ilaçlar veya cihazlar olmadan bir domuz böbreğinin, reddedilmeden en az 32 gün boyunca bir insan böbreğinin işlevini yerine getirebileceğini göstermektedir” açıklamasını yaptı.

        ORGAN REDDİNDEN SORUMLU GENİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

        Bilim insanları ‘Alfa-gal’ olarak bilinen ve domuz organlarının insanlar tarafından hızlı bir şekilde antikor aracılı olarak reddedilmesinden sorumlu olduğu tespit edilen biyomolekülü kodlayan genin ‘devre dışı bırakılması’ sayesinde, organların hemen reddedilmesinin önüne geçildiğinin altını çizdi.

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