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DONACAĞIZ| Kar gümbür gümbür geliyor! HAVA DURUMU: 15 cm'yi geçecek!

HAVA DURUMU 13 Şubat Cumartesi tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yediden yetmişe herkesin gözü ise kar yağışında. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hava durumu bugün nasıl? Merak edilen sorular cevabını buldu. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları gün içerisinde yurt genelinde düşmeye devam edecek. Öte yandan gece saatleriyle birlikte Marmara Bölgesi, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri ile Orta ve Batı Karadeniz'de kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Kar yağışının İstanbul'da bu gece, Ankara ve İzmir'de deyarın akşam saatleriyle beraber etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimlerde kar yüksekliğinin 15 cm'ye kadar çıkması bekleniyor. İşte, yurt geneli 13 Şubat hava durumu raporu...

DONACAĞIZ| Kar gümbür gümbür geliyor! HAVA DURUMU: 15 cm'yi geçecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Şubat hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor. Bununla birlikte gün içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde yurdun barı kesimlerini etkisi altına alması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İzmir, Ankara ev İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hemen belirtelim ki kar yağışı gece saatleriyle birlikte yurdun İstanbul'da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nin genelinde, Batı ve Orta Karadeniz ile Ege'nin iç ve orta kesimlerinde, yarından itibaren de Ankara ve İzmir'de etkili olacak. İşte, 13 Şubat hava durumu tahmin raporu...

HAVA DURUMU 13 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

KAR 15 CM'Yİ GEÇECEK!

Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevrelerinin yağmurlu Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

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